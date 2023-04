Die Rewe-Gruppe bezieht und verbraucht bereits seit 2008 grünen Strom aus regenerativen Quellen. Der Lebensmittelhändler hatte im September 2021 angekündigt , dann ab 2025 auch in der Nordsee erzeugten Windstrom unter anderem für seine Supermärkte und Toom-Baumärkte zu kaufen. Per Vertrag hatte sich Rewe seinerzeit mit dem Windparkbauer und -betreiber Ørsted darauf geeinigt, jährlich 100 Megawatt aus dem Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 zu beziehen. Borkum Riffgrund 3 soll eine installierte Gesamtleistung von rund 900 Megawatt haben. Die Rewe Gruppe will laut eigenen Angaben bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein.