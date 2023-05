Auch Handelsexperten gehen davon aus, dass das Preisniveau vor der Inflation nicht mehr so leicht zu erreichen sein wird. Realistisch sei, dass die Discounter und Supermärkte verstärkt mit zeitlich begrenzten Angeboten werden, sagte etwa der Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln, Kai Hudetz.

Lidl gehört zur Schwaz-Gruppe, zu der auch Kaufland zählt, und war mit einem Umsatz von rund 100 Milliarden Euro 2021 der größte Discounter der Welt. In 31 Ländern betreibt Lidl rund 12 000 Filialen. Der Chef der Schwarz Gruppe, Gerd Chrzanowski (51), will den Händler in einen Digitalriesen verwandeln – von Vertical Farming über Containerschifffahrt bis zu künstlicher Intelligenz. In Deutschland arbeiten laut Härtnagel demnächst bald 100.000 Menschen bei Lidl. Hierzulande erwirtschaftete das Unternehmen 2021 einen Umsatz von 24,3 Milliarden Euro. Zum Gewinn macht Lidl keine Angaben.