Im abgelaufenen Jahr wurden demnach 155 neue Lego-Geschäfte eröffnet, darunter etwa in guter Lage mitten in München sowie in Dublin und London. Trotz der Schließung aller 81 Filialen in Russland gab es somit weltweit 904 Lego-Läden. Angesichts des zunehmenden Online-Handels könne es ein wenig wie ein Schritt gegen den Trend erscheinen, neue Filialen zu eröffnen, sagte CEO Niels Christiansen (56). Diese Läden seien jedoch eine großartige Gelegenheit, damit Kunden die kleinen Bauklötzchen in die Hand nehmen könnten. Daher baue man neue Geschäfte beispielsweise in China. Außerdem baut das Unternehmen derzeit ein neues Werk in den USA.