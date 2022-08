Nicht nur bei dem Stein ist der Druck von außen groß: Lego erntet Kritik, weil das Spielzeug in Einwegplastik verpackt ist. Auch das soll sich ändern. Bis 2025 will der Konzern nur noch Verpackungen aus Papier anbieten. Dazu bauen die Dänen in Vietnam gerade ihre erste klimaneutrale Fabrik.

Weg zurück in die Nachhaltigkeit

Der Weg in die Nachhaltigkeit ist lang – oder vielmehr dorthin zurück. Vor genau 90 Jahren startete Lego bereits mit einem nachhaltigen Grundbaustein aus Holz. Der Tischlermeister Ole Kirk Kristiansen bastelte erstmals aus Holzresten zusammensteckbares Spielzeug. 26 Jahre später patentierte sein Sohn Godtfred Kirk Kristiansen den heute bekannten Stein. Mittlerweile gibt es über 18.000 Produkte. "Allein die Erfindung des Lego-Bausteins aus Plastik machte das Unternehmen so erfolgreich – sonst wäre Lego bei Weitem nicht so bekannt geworden", sagt Christine Spiller, Leiterin des Deutschen Spielzeugmuseums. Als Holzspielzeug-Hersteller war Lego nur ein Hersteller unter vielen.