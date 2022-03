Hermann Bühlbecker (71) ist Alleingesellschafter der Lambertz-Gruppe. Der studierte Ökonom trat 1976 ins Familienunternehmen ein und baute es zum führenden Gebäck-Konzern noch vor dem Wettbewerber Bahlsen (Hannover) aus. Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4000 Mitarbeiter an fünf Standorten in Deutschland und zwei weiteren in Polen. Das Unternehmen mit seinen Marken Weiss, Dr. Quendt, Kinkartz und Haeberlein-Metzger erwirtschaftete im Jahr 2020/21 rund 656 Millionen Euro Umsatz und vertreibt seine Produkte weltweit.

Foto: Agentur Baganz / Lambertz