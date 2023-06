Möbelkette Kika/Leiner beantragt Insolvenz

Signa, der in Deutschland unter anderem der Warenhausriese Galeria sowie zahlreiche Immobilien gehören, sprach anlässlich des Verkaufs trotz schwierigen Marktbedingungen von einem sehr guten Investment.

Nach Angaben des KSV hat eine von Wieser vorgenommene Analyse der Bilanzzahlen gezeigt, dass gravierende Verluste in Millionenhöhe bestehen und das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens nur durch einen restriktiven Sanierungskurs gesichert werden kann. Der Möbelhändler strebt nun einen Sanierungsplan innerhalb von zwei Jahren an. Die Gläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent erhalten. Die Mehrheit der Gläubiger muss dem Sanierungsplan zustimmen.