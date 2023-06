Im zehnten Jahr des Bestehens ist die Personalie ein Coup für den noch jungen Fahrradhersteller. Rørsted soll Woom in der neu geschaffenen Funktion als "strategischer Sparringspartner" mit seiner Erfahrung unterstützen, das Geschäft zu digitalisieren, den Wachstumskurs fortzusetzen und in neue Märkte vorzustoßen, wie es in der Mitteilung heißt. "Ich will einen Beitrag dazu leisten, die Dynamik der Anfangsjahre in neuen Märkten zu wiederholen", sagt Rørsted.