Verschollener Tengelmann-Milliardär Gericht erklärt Karl-Erivan Haub für tot

Drei Jahre ist es her, dass Karl-Erivan Haub nicht von einer Bergtour in der Schweiz zurückkehrte. Nach langem Hin und Her zwischen den Angehörigen hat ein Gericht den Tengelmann-Milliardär nun für tot erklärt.