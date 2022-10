Bundeskanzler Olaf Scholz (64) will der staatlichen chinesischen Reederei Cosco im Streit um den Ausbau des Geschäfts mit dem Hamburger Hafen einen Kompromiss anbieten. Nach Informationen des manager magazins soll das Bundeskabinett am Mittwoch den Weg für eine Beteiligung Coscos am Container-Terminal Tollerort (CTT) über höchstens 24,9 Prozent freimachen. Ursprünglich hatten Cosco und der Terminalbetreiber HHLA den Einstieg über 35 Prozent vereinbart.