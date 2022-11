"Es ist derzeit nicht klar, ob die in einem anonymen Schreiben erhobenen Vorwürfe zutreffen", so Adidas in einer Erklärung am Donnerstag. "Wir nehmen diese Vorwürfe jedoch sehr ernst und haben beschlossen, unverzüglich eine unabhängige Untersuchung der Angelegenheit einzuleiten, um die Vorwürfe zu klären." Deutschlands drittgrößter Vermögensverwalter Union Investment hatte Adidas am Donnerstag schriftlich um weitere Informationen zu den Forderungen gebeten. Laut S&P Global Market Intelligence ist es mit ein Prozent an der Gruppe beteiligt und gehört zu den Top-20-Aktionären. "Adidas muss offenlegen, wann Vorstand und Aufsichtsrat erstmals über die internen Vorwürfe informiert wurden", sagte Janne Werning, Leiterin ESG Capital Markets & Stewardship bei Union Investment, der Financial Times.