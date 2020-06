Just Eat Takeaway an Grubhub interessiert

Der US-Essenslieferdienstes Grubhub ist heiß begehrt: Die niederländisch-britische Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will das Unternehmen übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt. Geplant sei die Übernahme per Aktientausch. Weitere Details blieben zunächst offen. Grubhub mit Sitz in Chicago war zuletzt an der Börse rund fünf Milliarden US-Dollar wert. Just Eat Takeaway kam auf etwa 15 Milliarden Euro.

Medienberichten zufolge wollte eigentlich der US-Fahrdienstvermittler Uber Grubhub für seinen Lieferdienst Uber Eats kaufen. Doch bisher seien sich die beiden Parteien weder über den Kaufpreis einig geworden noch darüber, wer maßgeblich das Risiko bei kartellrechtlichen Einwänden tragen solle.

Als vor rund einem Monat Ubers Interesse erstmals bekannt wurde, hatte das der Grubhub-Aktie einen Kurssprung von mehr als einem Drittel auf rund 64 Dollar beschert. Am Mittwoch notierten die Papiere drei Prozent im Minus bei rund 56 Dollar, Just Eat Takeaway verloren 15 Prozent.

In der Branche gibt es derzeit eine massive Konsolidierung, da das Liefergeschäft nur für den Marktführer lukrativ ist. In Deutschland konnte Just Eat Takeaway durch Übernahme der Delivery-Hero-Gruppe mit den Lieferdiensten "Lieferando", "Lieferheld", "Pizza.de" und "Foodora" im vergangenen Jahr eine entsprechende Position aufbauen.

Lieferdienst in der Corona-Krise: Wie Lieferando fast aus der Kurve flog

Eine Übernahme in den USA ist für Just Eat allerdings riskant, da dort nicht nur Uber Eats sehr stark ist, sondern auch DoorDash. Der Just Eat Takeaway-Gruppe würde dort ein harter Konkurrenzkampf drohen.

mg, jr