Der Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway muss mitten in der Krise eine neue Führungsriege aufbauen. Am Mittwoch gab das niederländische Unternehmen kurz vor Beginn der Hauptversammlung überraschend bekannt, Aufsichtsratschef Adriaan Nühn sowie der für das operative Geschäft verantwortliche COO Jörg Gerbig stünden nicht zur Wiederwahl. Vorübergehend werde Corrine Vigreux, Mitgründerin der Technologiefirma Tom Tom, die Position des zuletzt stark in Bedrängnis geratenen Nühn übernehmen.

Gegen Gerbig, dem Gründer der deutschen Marke Lieferando, liege eine formelle Beschwerde wegen mutmaßlicher persönlicher Verfehlungen auf einer Firmenveranstaltung vor, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Daher seien interne Ermittlungen aufgenommen und der Manager mit sofortiger Wirkung von all seinen Ämtern freigestellt worden. Abhängig vom Ausgang der Untersuchung, die nichts mit finanziellen Verpflichtungen zu tun habe, sei eine Rückkehr in den Vorstand möglich. Der Lieferando-Gründer selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Gerbig hatte den Berliner Lieferdienst 2009 gegründet und fünf Jahre später für 63 Millionen Euro an Europas größten Essenslieferdienst verkauft.

Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Nühn steht seit Längerem in der Kritik, weil der Vorstand nicht divers genug besetzt ist und die Aktie seit Monaten auf Talfahrt ist. Nun habe er sich für den Rücktritt entschieden, damit sich das Gremium auf die aktuellen Herausforderungen konzentrieren und das Vertrauen der Aktionäre sichern könne. Delivery Hero nicht an Grubhub interessiert Just Eat Takeaway steht unter Druck, das Wachstum auch nach dem Corona-Boom voranzutreiben, dabei in die schwarzen Zahlen zu kommen und eine gute Lösung für die erst 2021 für 7,3 Milliarden Dollar gekaufte US-Tochter Grubhub zu finden. Die neue Unruhe durch die Personalabgänge kam am Aktienmarkt nicht gut an. Das Takeaway-Papier fiel bis zu 8 Prozent auf 24,20 Euro und setzte damit seine Verlustserie fort. In diesem Jahr ging es bereits um 45 Prozent bergab.

Viele Fragen dürfte es auf der Hauptversammlung zur Zukunft der unbeliebten US-Tochter geben, deren Kauf bereits viel kritisiert wurde. Großaktionär Cat Rock sprach sich auch deswegen gegen eine Wiederwahl von Finanzchef Brent Wissink aus. Firmenchef Jitse Groen (43) hatte kürzlich erklärt, bei Grubhub verschiedene strategische Optionen durchzuspielen – darunter auch einen Verkauf. Delivery Hero winkte inzwischen ab. Firmenchef Niklas Östberg sagte: "Delivery Hero schaut nur von der Seitenlinie zu." Ähnlich wie Groen hat er versprochen, im kommenden Jahr auf Konzernebene profitabel sein zu wollen. Beide Unternehmen machten im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust.

Angesichts der tiefroten Zahlen geriet auch eine Mitarbeiter-Skireise von Just Eat Takeaway in die Schweizer Alpen in die Kritik. Groen verteidigte die Aktion damit, dass sie gut für die Moral der Belegschaft war.