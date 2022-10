Global wächst unterdessen die Nachfrage nach Fleisch dagegen weiter. Laut der Food and Agriculture Organization (FAO) hat sich die weltweite Fleischproduktion seit den 1960er-Jahren verfünffacht. Zuletzt lag die produzierte Menge an Fleisch bei rund 360 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Nachfrage steigt dabei vor allem in den bevölkerungsstarken Staaten Asiens weiterhin deutlich an.