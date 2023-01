Japan Moderiese Uniqlo hebt Gehälter um bis zu 40 Prozent an

Der Betreiberkonzern des japanischen Moderiesen Uniqlo sorgt mit einer kräftigen Gehaltserhöhung für seine Mitarbeiter in Japan für Schlagzeilen. Die Bezüge würden im März um bis zu 40 Prozent angehoben, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Das veranlasste gar Tokios Regierung zu einem Kommentar. Er hoffe, dass andere Unternehmen diesem Beispiel folgen und die Löhne "maximal" erhöht werden, sagte ein Sprecher. Überraschend auch die Reaktion an der Börse: Die Aktien von Fast Retailing kletterten am Mittwoch um 1,4 Prozent.