Inflation Verbraucher knausern bei Lebensmitteln

Die deutschen Verbraucher lassen wegen der hohen Inflation deutlich weniger Geld in den Kassen der Einzelhändler . Deren Umsatz fiel im April trotz Corona-Lockerungen um 4,7 Prozent niedriger aus als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Real - also preisbereinigt - lag das Minus sogar bei 5,4 Prozent. Ökonomen, die die Nachrichtenagentur Reuters befragt hat, hatten hier lediglich mit einem Rückgang von 0,2 Prozent gerechnet. "Damit erreichte der reale Umsatz den tiefsten Stand seit Februar 2021", fassten die Statistiker das Ergebnis zusammen.