Mike Ashley: Der britische Milliardär will seine Anteile an Hugo Boss aufstocken

Der kriselnde Modekonzern Hugo Boss bekommt einen neuen Großaktionär. Der britische Milliardär Mike Ashley (55) will seinen kürzlich über verdeckte Optionen aufgebauten Anteil an Deutschlands größtem Modemacher von 5,1 auf rund 10 Prozent ausbauen und strebt einen Sitz im Aufsichtsrat an. Das erfuhr das manager magazin aus Insiderkreisen.

Der Gründer des Sportartikelhändlers Sports Direct und Eigner des Fußballclubs Newcastle United, pocht auf Einfluss, um aus seiner börsennotierten Frasers Group ein kleines Luxusimperium zu schmieden. Bei Boss trifft Ashley auf eine komplizierte Gemengelage. Der Hauptaktionär, die italienische Textildynastie Marzotto (15 Prozent), sucht in der Private-Equity-Szene nach einem starken Partner.

Lesen Sie die ganze Geschichte auf manager magazin premium.