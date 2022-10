Mit Hugo Boss hat er offenbar andere Pläne: Als wichtigster Handelspartner von Boss auf der Insel möchte er aus seiner börsennotierten Frasers Group offenbar ein kleines Luxusimperium machen. Mit Flannels besitzt er zudem eine Nobelkette, darüber hinaus den Warenhausfilialisten House of Fraser und Anteile an der Luxustaschenmarke Mulberry.

Mit solch strategischen Beteiligungen sichere sich das Unternehmen neue Möglichkeiten, untermauere aber auch die langfristige Zukunft des bestehenden Geschäfts. "Frasers hat umfassende Ambitionen, das Geschäft in Großbritannien und darüber hinaus zu vergrößern, und lotet die Potenziale dafür ständig aus", hieß es dazu in der Mitteilung. Zuletzt hatte Frasers einen Anteil von 4,5 Prozent am Online-Modehändler N. Brown gemeldet und will zudem den australischen Online-Händler MySale übernehmen.