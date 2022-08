Hohe Inflation Britischer Discounter bietet zinslose Kredite für Lebensmittelkauf an

Die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren bringt viele Briten in finanzielle Not. Trotz Lohnerhöhungen verlieren sie so stark an Kaufkraft wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Jetzt bietet ein Discounter für ärmere Menschen zinslose Darlehen für den Kauf von Lebensmitteln an.