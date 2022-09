2022 soll das organische Wachstum bei 5,5 Prozent bis 7,5 Prozent liegen, teilt das Unternehmen am Dienstag auf seinem Kapitalmarkttag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte Henkel 4,5 bis 6,5 Prozent in Aussicht gestellt. Ausgeklammert sind dabei Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Das Klebstoffgeschäft hat auch im dritten Quartal sein starkes organisches Umsatzwachstum. Hier erwartet Henkel nun für 2022 ein Plus von 10 bis 12 Prozent und damit jeweils zwei Prozentpunkte mehr als zuvor. Henkel hatte bereits zu den Halbjahreszahlen Mitte August die Umsatzerwartungen angehoben, auch getrieben durch positive Währungseffekte sowie Preiserhöhungen.