Jope geht nach gescheiterter Übernahme

Der bisherige Unilever-Chef Jope wird, wie bereits im September angekündigt, in den Ruhestand gehen. Jope war Anfang 2022 mit dem Versuch gescheitert, in einem Megadeal das Konsumentengeschäft des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline zu übernehmen. Sein 68-Milliarden-Dollar-Angebot war als "fundamental unterbewertet" zurückgewiesen worden. In der Finanzwelt löste der gescheiterte Versuch, heftige Kritik aus.