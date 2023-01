Inzwischen zeichnet sich allerdings ab, dass diese Sonderkonjunktur abflaut. Die durch die Corona-Lockdowns in China im vergangenen Jahr verursachten Staus in vielen Häfen haben nachgelassen. Die Schiffe verkehren wieder pünktlicher und wegen der nachlassenden Konjunktur steht mehr Frachtraum zur Verfügung. Zum Ende des Jahres sind die Frachtrate bereits deutlich gesunken, teilte Hapag-Lloyd mit. Die endgültigen Zahlen und einen Ausblick für das laufende Jahr will die Reederei am 2. März 2023 veröffentlichen.