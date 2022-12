Inmitten der für die Einzelhändler so wichtigen Adventszeit erholt sich die Stimmung der Verbraucher in Deutschland. Das entsprechende Barometer stieg im Dezember den zweiten Monat in Folge auf 87,8 Punkte zu, nach 85,21 Punkten im November, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag zu einer Umfrage unter 1600 Menschen mitteilte.