"Massive Umsatzeinbußen" Modekette Hallhuber erneut insolvent

Die Modekette Hallhuber ist erneut in Schieflage geraten und soll sich nun in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung neu ausrichten. Hintergrund seien "marktbekannte multiple Krisen im Textileinzelhandel und (die) daraus folgenden massiven Umsatzeinbußen", teilte das Unternehmen mit.