Im September hatte H&M einen Plan zur Einsparung von zwei Milliarden schwedischen Kronen pro Jahr angekündigt, ohne Details zum Sparpaket zu nennen. Inflation, zurückhaltende Kunden und einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Abwicklung des Russlandgeschäfts hatten beim Modehändler zu einem Gewinneinbruch im dritten Quartal geführt: Mit 57,45 Milliarden schwedischen Kronen (5,4 Milliarden Euro) lagen die Einnahmen in den Monaten Juni bis August 4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie H&M am Donnerstag in Stockholm mitteilte.