Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz (H&M) zieht sich vollständig vom russischen Markt zurück. Die Fortführung des 2009 gestarteten Geschäfts sei in dem Land "angesichts der aktuellen Lage unmöglich", erklärte Firmenchefin Helena Helmersson (49) am Montag in Stockholm. H&M hatte seine Läden in Russland bereits im März als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine geschlossen.