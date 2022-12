Eigentlich pflegen Prominente und Modebranche ein gutes Verhältnis zu solchen Marketingaktionen, da beide Seiten viel Geld an den Stücken verdienen können. Üblicherweise zahlen die Unternehmen für das Recht, den Namen, Songzeilen oder Abbildungen der Stars im Rahmen einer solchen Kooperation zu nutzen. Doch Bieber ist aktuell nicht der einzige Sänger, der den großen Modemarken Probleme bereitet.

Modeketten und Musiker – eine Verbindung mit Höhen und Tiefen

Erst kürzlich beendete Adidas die milliardenschwere Kooperation mit dem umstrittenen US-amerikanischen Rapper Kanye West (45), der sich inzwischen nur noch "Ye" nennt. Zuvor hatte der schrille Musiker wochenlang den Adidas-Vorstand in den sozialen Medien vor sich hergetrieben. Ye verlangte eine höhere Beteiligung an den Umsätzen der für Adidas hochprofitablen Sneakersmarke Yeezy und attackierte Management und Aufsichtsräte um den Vorsitzenden Thomas Rabe (56) wiederholt auch persönlich. Zuletzt provozierte Ye zusätzlich noch mit offen antisemitischen Äußerungen über seine Social-Media-Kanäle. Ende Oktober schließlich stoppte der deutsche Sportartikelhersteller die Produktion von Artikeln der Marke Yeezy – und nahm damit erhebliche Gewinneinbußen in Kauf.