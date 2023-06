H&M, Asos und Co Mode-Aktien auf Erholungskurs

Zum Vergleich: Die Zara-Mutter Inditex hatte ihren Umsatz in den drei Monaten bis Ende April in Landeswährungen um 15 Prozent und in den folgenden fünf Wochen um 16 Prozent gesteigert. H&M erklärte die Entwicklung mit vergleichsweise ungünstigem Wetter in mehreren wichtigen Regionen. Seine kompletten Quartalszahlen mit Angaben zum Gewinn will das Unternehmen am 29. Juni veröffentlichen.