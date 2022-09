Schwaches Quartal H&M verblasst im Schatten von Zara

Bei der Bekleidungskette Hennes & Mauritz (H&M) sind die Verkäufe im dritten Geschäftsquartal überraschend schwach gewesen. Mit 57,45 Milliarden schwedischen Kronen (5,4 Milliarden Euro) lagen die Einnahmen in den Monaten Juni bis August 4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie H&M am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 1,4 Prozent erwartet. Der Umsatz legte hingegen um 3 Prozent zu.