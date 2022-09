Die derzeitige Burberry-Finanzchefin Julie Brown (60) wechselt in selber Funktion zum britischen Pharmakonzern GSK. Sie folge damit auf Iain Mackay (60), der im Mai 2023 den Konzern verlassen wolle, teilte GSK am Montag in London mit. Bereits im April solle Brown beim Pharmakonzern anfangen. Zudem tritt sie von ihrem Posten im Verwaltungsrat des Pharmakonzerns Roche zurück, wie die Schweizer ebenfalls am Montag bekannt gaben.