Kriselnder Schuhhändler Familie Görtz gibt ihr Unternehmen ab

Leonie und Burkhard von Wangenheim sind Gesellschafter der Fürderhin GmbH. Burkhard von Wangenheim ist passiver Gesellschafter, Leonie von Wangenheim ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin. Burkhard von Wangenheim ist zudem Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Afinum mit Sitz in München, die vor einigen Jahren ebenfalls an Görtz beteiligt war. Von 2014 bis 2020 hielt Afinum 40 Prozent an Görtz. Dann zog sich der Finanzinvestor zurück.