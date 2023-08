Der Lebensmittel-Lieferdienst Getir will sich aufgrund der verschlechterten Marktlage von rund 2500 Mitarbeitern und damit von mehr als ein Zehntel der Beschäftigten trennen. Das erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung, die manager magazin vorliegt. Insgesamt arbeiten 23.000 Menschen in fünf Ländern für den Lieferdienst. Man habe die Entscheidung "schweren Herzens" getroffen.