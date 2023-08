Pizzeria in Frankfurt am Main: Als nach der Pandemie die Restaurants wieder öffneten, war der Nachholbedarf der Verbraucher groß – jener der Gastronomen auch: Die Preise zogen bundesweit trotz gesenkter Mehrwertsteuer massiv an.

Foto: IMAGO/Peter Henrich (HEN-FOTO) / IMAGO/HEN-FOTO