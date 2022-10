Warenhauskette Galeria beantragt erneut Rettung durch Schutzschirmverfahren

Der angeschlagene Kaufhauskonzern Galeria sucht erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Montag mit. Bereits am Freitag hatte das manager magazin über diese Pläne berichtet.