88 Filialen dürfen bleiben

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern, der zu René Benkos (46) Handelssparte gehört, hatte Ende vergangenen Jahres erneut die Rettung in einem Schutzschirmverfahren beantragt. Inzwischen ist das Insolvenzverfahren abgeschlossen. Der Sanierungsprozess dauert aber an. Rund ein Drittel der zuletzt noch 129 Filialen werden dem Sparplan zufolge geschlossen. Am Ende dürften noch 88 Filialen übrig bleiben. Indes investiert Immobilienkönig Benko zusammen mit Multiunternehmer Klaus-Michael Kühne (86) in Berlin .