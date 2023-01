Juni 2004: Christoph Achenbach tritt als neuer Chef von KarstadtQuelle an. Angesichts tiefroter Zahlen – 298 Millionen Euro Minus im ersten Halbjahr – verkauft er in kürzester Zeit die Einzelhandelsketten SinnLeffers, Wehmeyer, Runners Point und Golf House. Größter Deal ist jedoch der Verkauf von 74 kleineren Warenhäusern an den britischen Finanzinvestor Dawnay Day, der danach die alte Marke Hertie wieder aufleben lässt. KarstadtQuelle erhält damals etwa 500 Millionen Euro für die Häuser. Achenbach kann sich trotz der Rettungsaktionen nicht halten und gibt nach nicht mal einem Jahr an der Konzernspitze die Führung wieder ab.