Die Geschäftsführung sieht während der geplanten Sanierung keinen Spielraum für höhere Gehälter. Management wie auch die eingesetzten Restrukturierungsexperten hätten deutlich gemacht, dass eine Bezahlung nach dem Flächentarifvertrag "in absehbarer Zeit finanziell unmöglich wie auch inhaltlich unpassend" sei, hatte am Donnerstag ein Sprecher des Unternehmens mitgeteilt. Man gehe dennoch offen und konstruktiv in die Verhandlungen und sei zuversichtlich, zu einem für alle Seiten guten Ergebnis zu gelangen. Man strebe einen "passenderen" Warenhaus-Tarifvertrag an.

Viele Standorte von der Schließung bedroht

Das Amtsgericht Essen hatte vor wenigen Tagen ein erneutes Insolvenzverfahren für den Handelsriesen eröffnet. Es schließt an das vorherige Schutzschirmverfahren an. Galeria hat dem Gericht den Insolvenzplan mit Details zum Sanierungskonzept vorgelegt. Das Unternehmen wird von dem früheren Management und dem Insolvenz-Experten Arndt Geiwitz (53) als Generalbevollmächtigtem geführt. Als Sachwalter der Gläubiger fungiert der Düsseldorfer Rechtsanwalt Frank Kebekus.