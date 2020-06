Karstadt-Kaufhaus in Berlin: Auch nachdem die Läden wieder öffnen durften, herrschte noch wenig Andrang

Die Hinweise verdichten sich immer mehr: Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen Insidern zufolge 62 der bundesweit 172 Filialen schließen. Dies sei Teil einer Einigung auf einen Sanierungstarifvertrag zwischen Management, Betriebsrat und Gewerkschaft Verdi. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend unter Berufung auf mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zuvor hatte RTL/ntv über die Einigung berichtet. Das manager magazin hatte bereits Anfang April darüber berichtet, dass bis zu 60 Filialen von einer Schließung bedroht. sind.

Die Zahl der Filialschließungen fällt damit zumindest etwas geringer aus als zunächst befürchtet. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung sogar signalisiert, dass im Zuge der Sanierung des Unternehmens bis zu 80 Filialen geschlossen werden könnten. Doch konnte durch Zugeständnisse von Vermietern und Beschäftigten offenbar noch Schlimmeres verhütet werden.

Ersten Schätzungen zufolge stünden damit rund 6000 der insgesamt noch 28.000 Arbeitsplätze auf der Kippe, sagten die Insider weiter. Für die Betroffenen solle es einen Sozialplan geben. Die detaillierten Pläne würden am Freitag vorgestellt. Sie sollen dann auch der Gläubigerversammlung vorgelegt werden. Verdi, Vertreter des Gesamtbetriebsrats und des Konzerns waren nicht für Stellungnahmen zu erreichen.

Galeria Karstadt Kaufhof schrieb schon vor der Corona-Krise Verluste, durch die von der Bundesregierung Mitte März angeordnete Schließung der Filialen wurde es zum Überlebenskampf. Anfang April musste der Warenhaus-Konzern schließlich ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung einleiten. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren.

Benko hat nun ungeahnte Möglichkeiten, die Kette zu sanieren

Die Konzernführung erklärte Mitte Mai, das Unternehmen habe während der Zeit der Komplettschließungen mehr als eine halbe Milliarde Euro an Umsatz verloren. "Wir gehen von einer Milliarde Umsatzverlust in diesem Jahr aus und rechnen auch nicht damit, dass die Kunden im kommenden Jahr wieder so einkaufen werden wie vor Corona. Das heißt, bis Ende 2022 könnten die Umsatzeinbußen sogar auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro steigen", beschrieb der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz - der mächtigen Notarzt der deutschen Wirtschaft - im Mai die Probleme des Konzerns.

Der Konzern gehört ebenso wie zahlreiche seiner Warenhaus-Immobilien der Signa-Holding des österreichischen Immobilien-Investors René Benko (42). Das Schutzschirmverfahren bietet ihm nun ungeahnte Möglichkeiten, die schwer angeschlagene Kaufhausgruppe zu sanieren.

Von dem bisherigen Chef von Galeria Karstadt Kaufhof, Stephan Fanderl, hat er sich bereits getrennt - der Manager war krankheitsbedingt seit Mitte März nicht mehr in die Führung der Geschäfte eingebunden. Derzeit wird die Gruppe kommissarisch von Finanzvorstand Miguel Müllenbach, dem Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz und dem vom Gericht bestellten Sachwalter Frank Kebekus geführt.

Lesen Sie auch: Arndt Geiwitz - der mächtige Notarzt der deutschen Wirtschaft

Die Arbeitnehmer hatten Benko immer wieder aufgefordert, bei der Kette Verantwortung zu übernehmen. Da Galeria einem finanziell gut aufgestellten Investor gehört und bereits vor der Corona-Krise in Schwierigkeiten war, kommt für das Unternehmen auch keine Staatshilfe in Frage.

Verdi hatte bereits erklärt, in den am Montag begonnenen Verhandlungen habe das Management pauschale Pläne für einen Abbau von zehn Prozent der Stellen vom Tisch genommen. Geiwitz und Kebekus wollen bis 22. Juni den Gläubigern des Konzerns einen Insolvenzplan präsentieren

mg mit Material von Reuters