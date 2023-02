Parallel spricht Galeria mit einer Handvoll Interessenten, die möglicherweise Filialen übernehmen wollen: Darunter ist auch der Unternehmer Friedrich Wilhelm Göbel (59). Die Gespräche mit möglichen Erwerbern dauerten an, hieß es am Mittwoch. Auch deshalb sei weiterhin nicht sicher, wie viele Warenhäuser erhalten werden könnten. Eine Entscheidung darüber wird in Unternehmenskreisen bis März erwartet. Eigner des Warenhaus-Riesen ist die milliardenschwere Signa-Holding des österreichischen Investors René Benko (45), zu deren Reich auch Galeria-Immobilien gehören.

"Gute Chancen, dass auch die Gläubigerversammlung dem Plan zustimmt"

"Fokussierung, Priorisierung, Effizienz und Schnelligkeit sind die Leitplanken, die nun vom Management umgesetzt werden müssen", kündigte Geiwitz am Mittwoch weiter an. Gelinge dies, habe Galeria "in Deutschland eine positive Zukunft". Sachwalter Kebekus sieht zudem "sehr gute Chancen, dass auch die Gläubigerversammlung, die voraussichtlich Ende März stattfinden wird, dem Plan zustimmen wird".