Galeria-Chef Miguel Müllenbach (46) hatte seine Mitarbeiter zuvor auf einen harten Sparkurs eingeschworen. Das Unternehmen befinde sich "erneut in bedrohlicher Lage", hatte Müllenbach in einem Mitarbeiterbrief, der dem manager magazin vorliegt, gewarnt. Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation hätten Galeria Karstadt Kaufhof bei den zunächst vielversprechenden Sanierungsbemühungen stark zurückgeworfen. Der Galeria-Chef fror deshalb die Löhne ein und kündigte den Tarifvertrag mit Verdi. Die Gewerkschaft kritisierte die Galeria-Führung daraufhin stark und kündigte an, die Lage bei Galeria mithilfe von interner und externer juristischer Unterstützung genauer zu prüfen.