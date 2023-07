Die Besatzung zählte laut Küstenwache 23 Mitglieder. Die Überlebenden seien in den nahegelegenen niederländischen Hafen Lauwersoog in Sicherheit gebracht worden. Einige Besatzungsmitglieder seien von Bord gesprungen, der größte Teil war nach Angaben der Küstenwache mit Hubschraubern von Bord geholt worden. Rettungskräfte seien weiterhin in der Nähe des Frachters.

Auch die Behörden in Deutschland sind alarmiert. "Wir beobachten die Situation", sagte ein Sprecher des deutschen Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen. Das Havariekommando habe den niederländischen Behörden Unterstützung angeboten. Dafür stünden unter anderem Schiffe oder Einsatzkräfte bereit. Eine Entscheidung über eine Entsendung sei bislang aber noch nicht gefallen.