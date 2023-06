Die Optikerkette Fielmann expandiert in die USA. Die Gesellschaft kauft dazu den US-Augenoptiker SVS Vision mit mehr als 80 Geschäften und das kanadische Unternehmen Eyevious Style mit dessen Online-Plattform Befitting, teilte Fielmann am Mittwoch in Hamburg mit . Dabei werde SVS Vison mit umgerechnet rund 105 Millionen Euro bewertet, Eyevious Style mit etwa 35 Millionen Euro – jeweils ohne Barmittel und Schulden.