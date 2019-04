Die Optikerkette Fielmann ist dank einer gewachsenen Brillen-Nachfrage mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. Das erste Quartal lief für den Brillenanbieter besser als von Analysten erwartet. Und für 2019 zeigte sich der Vorstand um Unternehmensgründer Günther Fielmann und seinen Sohn Marc am Montag in Hamburg zuversichtlich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte der Umsatz im ersten Quartal um sechs Prozent auf fast 372 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Steuern wuchs um neun Prozent auf gut 67 Millionen Euro. Damit schnitt Fielmann besser ab als von Analysten erwartet. Auf die Aktionäre entfällt ein Überschuss von gut 45 Millionen Euro, fast zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

An der Börse kamen die Zahlen bestens an. Die Fielmann-Aktie legte am Morgen um 4,49 Prozent auf 62,80 Euro zu und war damit mit Abstand stärkster Wert im MDax. Zuvor hatte der Aktienkurs monatelang unter der Marke von 62 Euro stagniert. Ein Aktienhändler sprach von einem soliden Start des Optikspezialisten in das Jahr 2019.

Investitionen von 200 Millionen Euro geplant

Dabei verkaufte Fielmann 1,99 Millionen Brillen, ein Plus von gut drei Prozent. Das deutet darauf hin, dass erneut mehr aufwändige Gleitsichtbrillen verkauft wurden, an denen das Unternehmen mehr verdient.

Angesichts der Nachfrage und der gut gefüllten Unternehmenskasse will das Unternehmen in diesem und im nächsten Jahr mehr als 200 Millionen Euro in den Ausbau seines Filialnetzes sowie in die Digitalisierung und die Expansion im Ausland investieren. Der neue Vorstandschef Marc Fielmann (29) setzt anders als sein Vater Günther (79), der das Unternehmen 1972 gegründet hat, stärker auf das Internet. Zudem will er die Expansion im Ausland vorantreiben.

Ende März betrieb Fielmann 737 Niederlassungen, 13 mehr als vor Jahresfrist. Darunter waren 198 (Vorjahr: 184) Standorte mit Hörakustikstudios, ein Bereich, in dem auch andere Brillenhersteller wachsen. Seit 1994 ist Fielmann börsennotiert.

mg/dpa, rtr