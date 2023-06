Der Bedarf an geschultem Personal in der Fahrradwirtschaft sei nach wie vor groß: So verzeichnete die Branche Ende vergangenen Jahres 18.000 offene Stellen – 7000 Fachkräfte fehlten allein in Werkstätten, weitere 5000 im Verkauf. Trotz des Personalmangels steigerte die deutsche Fahrradwirtschaft ihre Umsätze beträchtlich: Die Erlöse der Hersteller (inklusive Komponenten), Händler und Dienstleister kletterten im Untersuchungszeitraum um gut 70 Prozent auf zusammen rund 28 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Wenn auch auf hohem Niveau – inflationsbereinigt stagnierten die Umsätze allerdings. "Das Fahrrad ist nicht nur zentraler Treiber der Mobilitätswende, sondern auch eine tragende Säule der Wirtschaft in Deutschland geworden", kommentierte Wasilis von Rauch, Geschäftsführer von Zukunft Fahrrad, die Ergebnisse in Berlin.