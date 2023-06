Getrieben durch die hohe Nachfrage während der Coronapandemie hat sich der Fahrradhandel in den Jahren 2019 bis 2022 zum Wachstumsmotor der Fahrradwirtschaft in Deutschland entwickelt. Dabei überragt die Bedeutung des Handels die der Fahrradhersteller und Dienstleister als weitere Sparten der Branche deutlich. Das trifft sowohl für die Beschäftigung als auch die Erlöse zu, wie eine Studie des unabhängigen Berliner T3 Transportation Think Tank zeigt. T3 hat die Studie im Auftrag des Wirtschafts- und Interessenverbandes Zukunft Fahrrad erarbeitet, der sie am Mittwoch in Berlin präsentierte.