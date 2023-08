Takko ist bekannt als Handelskette für Billigmode. Das 1982 gegründete Unternehmen betreibt rund 2000 Filialen in 17 Ländern Europas und beschäftigt etwa 18.000 Mitarbeiter. In der Corona-Pandemie geriet Takko wie viele andere Einzelhändler in Schwierigkeiten. Haupteigner war seinerzeit der Finanzinvestor Apax, der Takko mit erheblichen Schulden beladen hatte.