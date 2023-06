Hohe Ticketgebühren stehen fortlaufend in der Kritik – auch in den USA. Dort will die US-Regierung mit dem "Junk Fee Prevention Act" versteckte Gebühren beim Kartenkauf verbieten. Der Marktführer Live Nation reagiert und beabsichtigt künftig sofort All-in-Preise auszuweisen. Ein Fortschritt?

Sicherlich ist das ein kleiner Fortschritt. Damit werden überhöhte Gebühren beim Ticketkauf in den USA zwar nicht abgeschafft. Aber immerhin erfährt der Konzertbesucher von Anfang an den vollen Preis und wird am Ende des Onlinekaufs dann nicht mit überraschenden Gebühren über den Tisch gezogen. Und Künstler und Tickethändler müssen untereinander die Einnahmen aufteilen. Diese Up-Front-Preise können indes nur der Anfang einer umfassenden Reform sein, wie sie Verbraucherschützer und andere in diesem Business in den USA fordern. Live Nation mit seiner auch in Europa aktiven Tochter Ticketmaster sieht sich in den USA ja nicht von ungefähr kartellrechtlichen Untersuchungen und Klagen wegen seiner Preispolitik ausgesetzt .