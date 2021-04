Twitter-Battle zwischen Lieferchefs "Zahl Du erstmal Steuern und Mindestlohn"

Vor dem Marktstart von Uber Eats geht's in der Top-Etage rund: Uber-CEO Dara Khosrowshahi zofft sich via Twitter mit dem CEO der Lieferando-Mutter Just Eat, Jitse Groen. Es hagelt Vorwürfe zu Aktienkursen und Mindestlöhnen.