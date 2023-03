Der Konzern veröffentlichte an seinem Hauptsitz in Hongkong eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Wegen der schwachen Konsumstimmung im Hauptmarkt Europa könnte sich der Verlust im Jahr 2022 auf bis zu 700 Millionen Hongkong-Dollar (83,7 Millionen Euro) belaufen, teilte Esprit mit. Diese Entwicklung hatte das manager magazin bereits im Januar erwartet . Damit rutscht der Konzern auch wieder in die Verlustzone.