Escada bestätigt Verkauf an US-Finanzinvestor

Escada hatte es zuletzt schwer, mit neuen Kollektionen am Markt zu überzeugen

Escada wechselt einmal mehr den Eigentümer. Der Damenmodehersteller aus Aschheim bei München sei an den Private-Equity-Investor Regent verkauft worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit und bestätigte damit einen Bericht des manager magazins von Anfang der Woche. Regent sei "der richtige Eigentümer, um das nächste Kapitel des Unternehmens weiterzuführen", ließ sich die indische Milliardärin Megha Mittal zitieren. Sie hatte das Unternehmen vor zehn Jahren gekauft und seither versucht, es zu sanieren.

Escada ist ein Beispiel, wie schwer es in der Modewelt für Traditionsmarken sein kann, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Galt das Unternehmen früher als Anbieter von exklusiver, glamouröser Damenkleidung, kämpft es seit einer Weile mit schwächelnden Umsätzen und Gewinnen. Hinzu kamen seit dem Tod von Gründerin Margaretha Ley 1992 mehrere Eigentümer- und Chefwechsel. Regent ist auf Restrukturierung spezialisiert und will Escada nun "zu neuen Höhen" führen, teilte Verwaltungsratschef Michael Reinstein mit.

jl