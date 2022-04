Elektronikhändler Conrad schließt die meisten Filialen für Privatkunden

Wer Technikzubehör benötigt, suchte in der Vergangenheit häufig in einer Conrad-Filiale danach. Die traditionsreiche Elektronikkette will bis Jahresende die meisten Filialen in Deutschland für Privatkunden schließen. Sie sollen online einkaufen.